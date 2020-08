Da mesi, l’obiettivo di TIM sembra essere molto chiaro. Il gestore di telefonia italiano vuol spingere sempre più utenti all’attivazione del servizio di Ricarica Automatica. Per indirizzare gli abbonati verso tale direzione, molte ricaricabili che prevedono la fatturazione automatica sono presentate con costo scontato. Per i già clienti, invece, sono previste ulteriori iniziative speciali.

TIM, con Ricarica Automatica ci sono 10 Giga ogni mese per un anno a costo zero

Nel corso di queste settimane, ad esempio, TIM garantisce un interessante bonus a tutti gli abbonati che attiveranno il metodo di Ricarica Automatica attraverso il sito internet ufficiale. Con l’attivazione di Ricarica Automatica gli abbonati potranno attivare un bonus di 10 Giga per la navigazione in rete. Ovviamente il bonus sarà disponibile completamente a costo zero. Inoltre – e questo è l’aspetto più vantaggioso dell’iniziativa – i 10 Giga saranno rinnovati di mese in mese per un anno intero.

La quota extra per la connessione messa a disposizione da TIM andrà ad aggiungersi alla soglia internet già disponibile con la propria ricaricabile. L’iniziativa ha durata di un anno. Al termine dei dodici mesi, quindi, i 10 Giga non saranno più disponibili e non vi sarà modo per ottenere un eventuale rinnovo. Ovviamente, allo stesso tempo, non ci saranno costi extra.

La Ricarica Automatica presenta una serie di condizioni da rispettare. Per attivare questo metodo di pagamento sarà necessario avere carte di credito/debito, conti correnti o la carta TIMpay. La Ricarica Automatica inoltre potrà essere richiesta solo per pagare promozioni mensili il cui costo mensile sia superiore ai 3 euro.