Come annunciato anche qualche giorno fa, l’operatore Tim ha lanciato una nuova serie di offerte per il segmento mobile, particolarmente dedicate agli attuali clienti degli altri operatori per tentarli nella portabilità.

Stiamo parlando dell’offerta denominata Wonder One, che va appunto a colpire gli operatori virtuali. Andiamo a vedere l’offerta Wonder One lanciata nelle ultime ore.

Tim lancia Wonder One per colpire Iliad e tutti gli operatori virtuali

L’offerta Wonder One comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di soli 7.99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 0 euro mentre il costo di acquisto della nuova SIM pari a 25 euro, con 20 euro di traffico incluso.

Come anticipato precedentemente, è un’offerta riservata esclusivamente ai clienti Iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile e Plintron. Per i clienti di Fastweb e degli altri operatori virtuali (ad esclusione di Kena Mobile) è anche disponibile l’offerta Wonder Two, la quale prevede minuti illimitati e 50 GB di traffico al prezzo di 7.99 euro al mese.

L’attivazione di entrambe le offerte descritte può essere finalizzata online, tramite le pagina dedicate sul sito ufficiale Tim. Cosa state aspettando? questo è sicuramente il momento giusto per cambiare offerta se da un po’ di tempo state cercando un operatore affidabile e con una linea internet veloce. Date un’occhiata anche alle altre offerte disponibili per gli utenti che provengono da Vodafone o WindTre.