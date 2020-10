Netflix è tornato in piena regola per i suoi abbonati: con l’arrivo della stagione fredda, assicurarsi che tutti i suoi clienti abbiano qualcosa da guardare è essenziale ed infatti, in onore di Halloween, il catalogo si è estremamente aggiornato. Questi ultimi due mesi in particolare hanno rappresentato per il servizio streaming a pagamento una vera e propria rinascita: certo, prima non si parlava di decadenza ma a causa della pandemia molti ritardi si erano accumulati lasciando il catalogo privo di contenuti di punta. The Haunting of Bly Manor ed Emily in Paris sono solo due dei titoli più acclamati, sia nel bene che nel male, torneranno presto con delle stagioni successive? Spuntano delle indiscrezioni anche su Outer Banks, serie tv apprezzata nel corso dell’estate.

Netflix: risposte concrete o solo presentimenti per The Haunting, Emily in Paris e Outer Banks?

Poter rispondere a tale domanda con sicurezza non è possibile: nonostante Netflix non abbia cancellato né Emily in Paris né The Haunting, ulteriori conferme non sono giunte.

Come noto ai più appassionati, il creatore di The Haunting of Hill House e Bly Manor, Mike Flanagan, è attualmente impegnato nel creare una nuova serie horror per il servizio streaming ossia Midnight Mass. Visto questo progetto è in chiaro dubbio che il prossimo anno possa giungere una nuova stagione di The Haunting, ciononostante il tempo potrà degnare i fans di un ulteriore affascinante storia. Flanagan, a tal proposito, non si è dimostrato per nulla contrario.

Emily in Paris, da parte sua, sta ancora vivendo lo strascico del suo lancio, il quale ha suddiviso gli utenti in due gruppi: c’è chi lo ha adorato e chi, invece, lo ha odiato. Senza ombra di dubbio si tratta di una serie abbastanza leggera con cui sorridere e passare del tempo piacevole, il progetto di Darren Star non si poneva ulteriori risultati e la possibilità che possa tornare con una seconda stagione è sostanziale, soprattutto in vista del finale.

Infine, per riportare anche delle notizie certe possiamo affermare che Outer Banks tornerà su Netflix ufficialmente con una seconda stagione. Quando? I lavori sono attualmente in corso, si spera dunque presto!