Una nuova serie è approdata su Netflix ed affermare che questa non abbia già fatto parlare di sé è quantomeno impossibile. Con protagonista la giovane e raffinata Lily Collins, Emily in Paris ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo “Sex and the City” sebbene questa volta non sia New York la città incontrastata, ma bensì La Ville Lumière.

Composto da dieci episodi con una durata di appena 30 minuti, la serie può essere oggetto di binge watching senza neanche accorgersene, ma vediamo i dettagli.

Emily In Paris: arriverà la seconda stagione su Netflix? Ecco cosa sappiamo al riguardo

Con un cast variopinto che calca molto l’indole dei francesi accompagnando il tutto con leggerezza, Emily in Paris si colloca tra quelle produzioni originali di Netflix che no, non sono sciatte ma bensì ben studiate. Sicuramente apprezzabile dagli amanti della moda visti i look che scorrono sul piccolo schermo, la serie ha lasciato tutti a bocca aperta.

Come mai diciamo questo? Senza ombra di dubbio per il finale di stagione che ben pochi si aspettavano. Appare dunque semplice pensare che una seconda stagione arriverà senza alcun dubbio altrimenti quale showrunner avrebbe donato mai una conclusione tale? Ciononostante la notizia del rinnovo non è ancora arrivata ufficialmente. Lily Collins ed il cast si vedono attualmente impegnati sui social a promuovere il prodotto Netflix: potrà arrivare la sorpresa ben presto? Senza ombra di dubbio lo si spera, visto che Emily in Paris rappresenta una novità fresca e apprezzabile a tutte le età.