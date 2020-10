In casa WindTre è già tempo di Black Friday. Il provider arancione anticipa il grande weekend di sconti autunnali già al mese di Ottobre e propone a tutti gli abbonati un’offerta davvero unica nel suo genere con la Fibra Ottica in primo piano.

WindTre, la tariffa per la Fibra ottica ed Amazon Prime è in regalo

La promozione pensata da WindTre interessa il settore della telefonia fissa. Per l’occasione, il gestore rimodula con nuovi servizi e prezzo ancora più conveniente la sua già fortunata iniziativa chiamata Super Fibra Unlimited.

Gli utenti che scelgono questa tariffa per il proprio piano di telefonia domestica avranno a disposizione connessione senza limiti con le velocità classiche della Fibra ottica, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile ed anche una SIM card sempre con consumi infiniti sia per internet che per le telefonate.

Il prezzo della promozione è di 28,98 euro ogni trenta giorni. Non sono previsti costi di attivazione ed incluso nella somma mensile vi sono già inclusi anche le rate per la dotazione del modem Fibra Ottica.

A questo già molto conveniente pacchetto, inoltre, WindTre aggiunge anche un ulteriore regalo per tutti gli abbonati che sceglieranno di attivare questa promozione. I nuovi clienti potranno attivare anche un abbonamento annuale per Amazon Prime completamente a costo zero.

Grazie ad Amazon Prime, oltre alle spedizioni in un giorno sul suolo nazionale per il portale più famoso di ecommerce, sarà possibile accedere a contenuti esclusivi come film, serie tv, musica, libri on demand e tanto altro.