Amazon Prime: guida pratica per iscriversi al servizio di acquisti online

In vista dell’attesissimo evento del Primeday che si terrà il 13 e il 14 ottobre ed includerà eccezionali promozioni, è arrivata la giusta occasione per abbonarsi. Amazon Prime è il servizio a pagamento di Amazon che permette di ricevere i pacchi gratuitamente in 1-2 giorni lavorativi e di accedere a offerte riservate e servizi inclusi, come Prime Video (la piattaforma di film e serie in streaming), Prime Now per fare la spesa online dal supermercato, Prime Music, Prime Foto e Twitch Prime.

Amazon Prime: costi, tipi di abbonamento, prova gratuita,

Per iscriversi all’abbonamento innanzitutto basterà:

Andare sul sito di Amazon

Cliccare sulla casella Prime/ Iscriviti a Prime

Creare un account Amazon o entrare con le proprie credenziali

o entrare con le proprie credenziali Seguire le istruzioni del sito

Non appena ci si iscriverà verrà attivata una prova gratuita di 30 giorni. Allo scadere del tempo Prime si introdurrà automaticamente e di conseguenza il costo dell’abbonamento verrà prelevato dalla carta inserita al momento dell’iscrizione.

I pagamenti di Prime si dividono in:

mensile, al costo di 3,99 euro al mese

annuale, al costo di 36 euro l’anno

Per gli studenti invece vi è Prime Student, il quale permette di utilizzare il servizio per 90 giorni senza costi aggiuntivi. Al termine questo si rinnova automaticamente al costo di 18 euro l’anno, fino alla laurea, per un massimo di 4 anni.

Iscriversi ad Amazon Prime è la soluzione ideale per chi non vuole o non può aspettare molti giorni per ricevere il pacco da Amazon.

Tra i vantaggi di cui usufruiscono i clienti abbonati vi è l’accesso a: