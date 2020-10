Euronics attiva, direttamente sul proprio sito ufficiale, una campagna promozionale con la quale punta a scontare i migliori prodotti Apple del momento, portandoli a prezzi veramente molto bassi.

Per festeggiare l’arrivo sul mercato italiano, nonché mondiale, del nuovo modello di iPhone 12, il rivenditore di elettronica ha pensato di lanciare un volantino interamente dedicato al brand dell’azienda di Cupertino, valido per tutti gli utenti fino al 6 novembre 2020. Gli acquisti potranno essere completati anche in negozio, coloro che richiederanno la consegna a domicilio dovranno invece pagare le spese di spedizione.

Conoscete da vicino gli ultimi codici sconto Amazon, e scoprite anche tantissime altre offerte speciali, direttamente sul nostro canale Telegram.

Euronics: le offerte del volantino non hanno rivali

Essendo Apple un brand premium, chiaramente anche i prezzi scontati non saranno popolari, tuttavia si possono trovare piccole soluzioni in grado di far felici i più esigenti.

Senza guardare iPhone 12, proposto ovviamente al listino attuale, chi vorrà acquistare iPhone 11 Pro spenderà 999 euro per la versione da 64GB di memoria interna, oppure 689 euro per iPhone 11 (sempre con lo stesso taglio di memoria).

Decisamente più economico è iPhone SE, in vendita a soli 479 euro con 64GB di memoria ROM, o 549 euro con 128GB. Dopo aver scelto lo smartphone, sarà possibile aggiungere ad esempio un accessorio come le cuffiette, ecco allora arrivare AirPods Pro a 219 euro o Apple AirPods di seconda generazione a soli 139 euro.

Non mancano ovviamente anche gli sconti mirati sui wearable o su altri prodotti, ogni altra informazione in merito al corrente volantino Euronics è raccolta in queste pagine.