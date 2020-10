Unieuro fa faville mediante il lancio di una campagna promozionale a dir poco spettacolare, un volantino assolutamente in grado di raccogliere un buon numero di sconti e di riduzioni di prezzo, senza necessariamente richiedere sforzi particolari agli utenti.

Il volantino Unieuro attivo in questi giorni, promette prima di tutto la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi anche sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che decideranno di acquistare dal divano di casa propria, infatti, potranno godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo ed esclusivamente al superamento della soglia minima di 49 euro di spesa (senza dimenticare anche la presenza dell’extra sconto del 5% applicato nel carrello).

Unieuro: il risparmio è alla portata di ognuno di noi

Il risparmio con Unieuro risulta essere alla portata di ognuno di noi, a partire dal Samsung Galaxy Note 20. Chiaramente si tratta di un top di gamma assoluto, appena lanciato sul mercato nazionale, di conseguenza in vendita ad una cifra elevatissima; ciò che però è apprezzabile, è la scelta dell’azienda di integrarlo ugualmente nel volantino, proponendolo ad un prezzo leggermente inferiore al listino, 1149 euro.

Molto più abbordabili sono invece i prodotti legati alla fascia media del mercato della telefonia mobile, spiccano sicuramente Motorola One Zoom, Huawei P30 lite New Edition, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020l, Huawei P40 Lite e similari. Se amanti del brand Xiaomi, sottolineiamo la presenza di Mi 10T Pro in promozione a 649 euro, ottimo prezzo per un top di gamma degli ultimi giorni.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare nella sua interezza qui.