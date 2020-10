Le indiscrezioni sugli smartphone della nuova serie Samsung Galaxy S21 hanno riportato varie informazioni su quello che potrebbe essere il periodo in cui l’azienda potrebbe procedere con il lancio e su alcune delle possibili caratteristiche. L’attenzione è stata posta maggiormente sulla versione Ultra, soprattutto per via delle alte probabilità che questa arrivi dotata di S Pen, ma adesso emergono particolari notizie su quello che sarà il design del modello Samsung Galaxy S21 Plus e sulle sue specifiche tecniche.

Samsung Galaxy S21 Plus: ecco quello che potrebbe essere il design del nuovo device!

Nel mese di gennaio Samsung potrebbe procedere con il lancio di ben tre nuovi smartphone: il Samsung Galaxy S21, il Samsung Galaxy S21 Plus e il Samsung Galaxy S21 Ultra.

Riguardo al Samsung Galaxy S21 Plus sono emerse alcune indiscrezioni che riportano quello che potrebbe essere il design. In base a quanto riportato lo smartphone potrebbe essere dotato di un display da 6,7 pollici. Sul retro potrebbe essere presente un comparto fotografico rettangolare, costituito da tre sensori, accanto al quale è posto un ulteriore sensore per il Flash. Sul lato destro, invece, dovrebbero esservi i pulsanti da utilizzare per regolare il volume e il tasto d’accensione.

Pur non essendo ancora trapelate particolari informazioni sulle specifiche è possibile tener conto di quanto venuto a galla in merito a quella che potrebbe essere la batteria e il processore dello smartphone. Si presume infatti che ad alimentare la versione Plus vi sia una batteria da 4.660 mAh con sistema di ricarica rapida da 25W. Il processore, invece, dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 875.