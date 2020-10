Petal Search batte il Google Play Store: nuove app arrivano sullo store

Petal Search è un motore di ricerca, già presente sui device Huawei, che permette di arrivare in poco tempo ai risultati interessati. In Italia, il sistema è fondato su una tecnologia che garantisce la sicurezza sulla privacy di Qwant. Questo, oltre a trovare risultati generali, è dedicato anche alle applicazioni. Detto ciò è facile dedurre che la famosa azienda Huawei sia in contrasto con il motore di ricerca Google.

Per tale ragione l’azienda cinese ha reinventato tutto da zero, pensando di testa propria delle nuove soluzioni. Ecco alcune delle novità in merito.

Petal Search batte il Google Play Store: in arrivo delle novità