Fortnite è uno dei videogame che ha riscosso più successo in tutto il mondo fin da subito, e gli sviluppatori di Epic Games introducono sempre dei nuovi aggiornamenti per rendere il gioco sempre più innovativo e risolvere eventualmente problemi di bug. In questi ultimi giorno si è accesa una forte discussione in rete perché lo scorso tredici Agosto la stessa Epic Games ha lanciato l’ashtag #FreeFortnite per chi vuole schierarsi dalla sua parte in una nuova guerra contro le restrizioni anti-concorrenziali di Apple e Google sul mercato dei dispositivi. Eccovi descritti qui di seguito tutti i dettagli di questa situazione.

Fortnite in guerra: ecco cosa ha deciso la casa sviluppatrice Epic Games

Apple e Google hanno rimosso l’applicazione di Fortnite dai propri store e tutti gli utenti sono rimasti senza gioco da scaricare. Secondo le ultime indiscrezioni, tale situazione sarebbe iniziata con un nuovo aggiornamento introdotto dagli sviluppatori che permette di effettuare degli acquisti in app pagando direttamente la casa di sviluppo e non Apple o Google.

I due colossi hanno deciso di eliminare l’applicazione perché il nuovo metodo di pagamento di Fortnite fa perdere a loro la percentuale del 30% su ogni mini-transazione.

Chi, invece, ha l’applicazione già scaricata sul proprio dispositivo Apple o Android non può accedere ai contenuti della nuova Stagione e al suo Battle Pass. La casa sviluppatrice ha fatto causa ai due colossi accusandole di violazione delle norme antitrust. Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire come andrà a finire, nel frattempo in tantissimi stanno appoggiando la casa sviluppatrice.