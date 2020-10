A causa delle nuove restrizioni imposte in seguito alla pericolosa diffusione del virus, Netflix è tornato nuovamente ad essere il migliore amico di milioni di persone costrette a restare in casa per evitare il contagio. Negli ultimi mesi, di fatto, il colosso dello streaming online ha assistito ad un aumento vertiginoso del numero di utenti, registrando non a caso un vero e proprio record di iscritti.

Tutto ciò, quindi, ha spinto la piattaforma Americana a concentrarsi ancor di più sulle produzioni originali, cosi da portare a termine quanto lasciato in sospeso. Fra le serie TV in attesa di nuovi episodi, quindi, troviamo attualmente Lucifer, Stranger Things e The Witcher. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e The Witcher: si torna ufficialmente sui set

In seguito al rilascio dei primi 8 episodi da parte di Netflix, milioni di fan in tutto il paese attendono con ansia la seconda parte di Lucifer, per portare a termine la visione della quinta stagione. Se in questo caso gli episodi sembrerebbero essere molto vicini, purtroppo non si può dire lo stesso per Stranger Things e The Witcher.

Per quanto riguarda Stranger Things, da alcune settimane il cast è tornato ufficialmente sul set. La notizia, anticipata dai personaggi principali della serie TV attraverso i propri profili social, si è quindi concretizzata nei primi giorni di Settembre. Attualmente le riprese proseguono in Georgia ma, per completare le sequenze in ambientazioni Sovietiche, bisognerà attendere tempi migliori.

Proseguiamo infine con The Witcher. A distanza di un anno dal rilascio del primo episodio, ad oggi i fan attendono con ansia la seconda stagione della serie televisiva. Ciononostante, però, in questo caso la situazione pare essere più complicata del previsto. Le riprese, di fatto, non sono ancora iniziate, il che presagisce dei tempi decisamente allungati per la preparazione della seconda stagione.