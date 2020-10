Qualcosa sta bollendo in pentola e gli abbonati di Netflix che amano il lato fantasy lo sanno bene. Con la ripresa di diversi progetti, finalmente la prolungata attesa nei confronti di determinate serie TV sta iniziando ad essere alleviata: ovvio, con questo non si suppone che i nuovi episodi arriveranno all’indomani, ma fa presagire che le nuove tempistiche verranno rispettare. The Witcher, Stranger Things e Lucifer , dunque, rappresentano il sassolino nella scarpa per molti abbonati del colosso: scopriamo le novità.

The Witcher, Lucifer e Stranger Things: quanto bisognerà attendere per le nuovi stagioni

Fresche di questa settimana sono alcune foto dal set di The Witcher. Per prevenire spoiler non dovremo di che personaggi sono stati avvistati, ma una cosa è sicura: il cast sta lavorando assiduamente insieme a tutta la crew. Il 2021 potrebbe concludersi per il meglio grazie alla seconda stagione di questa serie da urlo, in cui io fantasy viene concepito sotto una visione diversa. È vero: i tempi sono ancora lunghi, ma confidiamo ne varrà la pena.

Stranger Things e la sua quarta stagione, invece, sembrano essere perse nel SottoSopra. A tal proposito sono davvero poche le notizie in circolo ma sappiamo sia che il cast è tornato sui set, sia che qualcosa bolle in pentola visto che recentemente Netflix ha pubblicato un contenuto inerente alle riprese sui suoi social. Quanto bisognerà ancora aspettare? Rispondere a tale domanda è praticamente impossibile, ma senza ombra di dubbio il prossimo anno.

Le attese si prolungano, infine, anche per Lucifer. La parte B della quinta stagione sarebbe dovuta approdare online entro la fine del 2020, ma purtroppo anche questa slitterà al 2021. Nonostante il cast sia attualmente impegnato con le riprese della sesta stagione, i lavori di post produzione stanno richiedendo più tempo del previsto.