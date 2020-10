Coop e Ipercoop continuano la personalissima scalata verso l’Olimpo delle migliori campagne promozionali del periodo attuale, con il lancio di un nuovo volantino che vuole assolutamente dire la sua, per qualità e diffusione sul territorio.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere da Euronics e similari, in questo caso il consumatore ha la possibilità di accedere agli stessi identici sconti, in ogni negozio in Italia ed online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. E’ importante ricordare, ad ogni modo, che la spedizione è sempre a pagamento, se si volesse risparmiare sotto questo punto di vista, è meglio richiedere la consegna in negozio.

Coop e Ipercoop: tante offerte per tutti gli utenti

Il volantino Coop e Ipercoop ne ha per tutti i gusti, anche se va detto che il settore degli smartphone viene coinvolto solamente con l’offerta di un singolo modello, più precisamente il Samsung Galaxy A40.

Il terminale in questione rientra nella fascia media del mercato, presenta un ampio display SuperAMOLED da 5.9 pollici, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, affiancati da un processore octa-core, e da 2 fotocamere posteriori (16+5 megapixel). Non manca, ovviamente, il sensore per le impronte digitali nella parte posteriore, e tutta la connettività del caso, compresa la possibilità di utilizzarlo dual SIM.

Il prezzo finale è uno dei suoi punti di forza, sono necessari solamente 179 euro per acquistarlo, in versione operatore. Maggiori dettagli li trovate qui.