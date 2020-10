Vodafone si scaglia contro TIM con il lancio di una promozione assolutamente interessante, il suo nome è Special Unlimited ed integra addirittura 50 giga di traffico dati ad una velocità incredibile.

Come sempre accade quando parliamo di promozioni di questo tipo, anche la Vodafone Special Unlimited viene oggi distribuita sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che potrà essere attivata solamente da determinati utenti, nello specifico in possesso di una SIM di TIM, CoopVoce e Tiscali, che effettueranno la portabilità del proprio numero di telefono.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 5,01 euro, utile per richiedere l’offerta in sè, a cui saranno comunque da aggiungere altri 10 euro, necessari per acquistare la SIM ricaricabile.

Vodafone: cosa contiene la nuova offerta

La nuova offerta Vodafone contiene poi 50 giga di internet alla velocità massima di 600Mbps in download (naturalmente con smartphone compatibile), affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio italiano.

Il canone fisso è pari a 9,99 euro al mese, e sarà da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM acquistata in precedenza. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, in altre parole, in qualsiasi momento il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone, senza dover pagare penali o costi aggiuntivi di alcun tipo.

L’attivazione della promozione è possibile solamente nei punti vendita, al momento non risulta essere accessibile sul sito ufficiale Vodafone. Come specificato, i 600Mbps in download si possono raggiungere solamente con uno smartphone abilitato a tali velocità, controllate la scheda tecnica del vostro dispositivo per maggiori informazioni.