1Mobile non è un operatore famoso come Iliad o molti altri concorrenti del circuito virtuale. Nonostante si trovi nel suo angolino delle promozioni è innegabile che possa essere usato per dare fondo a tutti i nostri problemi di connettività. Questo è il caso della nuova tariffa da 200 Giga che tutti gli utenti possono usare su rete Vodafone per navigare in alta velocità sia fuori casa che in casa grazie alla funzione hotspot sempre disponibile. Scopriamo cosa offre, quanto scade e quali costi comporta.

Passa a 1Mobile ed ottieni subito 200 Giga da usare ovunque

Potrebbe darsi che un operatore di rete non possa arrivare con la Fibra fino a casa vostra o che non vi vada di pagare cifre esorbitanti per avere una linea fissa. In questo caso la nuova offerta 1Mobile 200 Limited Edition fa proprio al caso vostro.

Propone un listino mensile di 14,99 euro ed ha fissato come data di scadenza il prossimo 15 Ottobre 2020 salvo varie ed eventuali altre modifiche o proroghe. Il meccanismo è semplice:si va online e si richiede la tariffa se si è nuovi clienti. Per già adepti al gestore l’adesione alla promo è limitata a coloro che sono in possesso dell’opzione Giga Unlimited Reward.

L’attivazione – da completare entro la data indicata tramite il sito ufficiale – costa 10 Euro con il costo della SIM 1Mobile anch’esso a 10 Euro. Per ottenere il primo mese di promozione occorre inoltre versare una ricarica del corrispettivo valore richiesto. La spesa iniziale è pertanto di 34.99 euro.

Si tratta di una promo solo dati in quanto non sono previsti né minuti né tanto meno SMS. L’offerta può essere rescissa in qualsiasi momento digitando *11*0# dal dialer del proprio dispositivo Android o iOS. Si tratta senz’altro di un’occasione imperdibile per una rete incredibile che viaggia a 60 Mbps sia in download che in upload. C’è poco tempo, approfittatene.