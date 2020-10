Sembra non volersi placare l’hype per l’arrivo del bonus mobilità. Le caratteristiche non cambiano per utenti che dal 2 Novembre 2020 accedono agli incentivi del 60% di sconto per un valore massimo di 500 Euro. La nuova procedura passa per il bonifico su conto bancario ma esiste anche la possibilità di avere monopattino e bici Gratis. Non stiamo parlando di modelli da botteghino ma di mezzi di trasporto top di gamma da riscattare grazie alla nuova iniziativa. Scopriamola insieme.

Bonus da 500 Euro storia vecchia: ecco come molte persone accedono al voucher potenziato

Non c’è modo di uscire fuori dall’argomento eBike ed eScooter. Telegiornali, quotidiani ed Internet ci informano sulla possibilità di attivarsi verso gli sconti dei mezzi eco sostenibili. Chi ha comprato un mezzo su due ruote della categoria: bicicletta (tradizionale o elettrica), monopattino elettrico, segway o monowheel ottiene un rimborso in denaro. Basta presentare domanda sul sito che il Ministero per l’Ambiente attiverà per tutti tra qualche giorno.

Chi ha comprato uno dei suddetti mezzi a partire dal 4 Maggio 2020 e fino alla data di messa in opera del servizio ottiene quindi l’accredito. Basta presentare ricevuta di acquisto (fattura o scontrino parlante) e prova della propria identità digitale. Grazie all’indicazione del codice IBAN l’accesso al coupon è disponibile come bonifico bancario in vista della Fase 2 con prezzo applicato al 40% dal commerciante scelto.

Oltre questo è possibile accedere al bonus rottamazione che per auto Euro 3 di categoria Diesel o Benzina vale un incentivo da 1500 Euro da usare a propria scelta per avere una eBike o monopattino top level oppure abbonamenti a scelta per mezzi pubblici e servizi di vehicle sharing.

Chi non disponesse di autoveicoli e desidera passare alla mobilità amica dell’ambiente può dismettere anche un motoveicolo e ciclomotore Euro 3 ottenendo, anche in questo caso, un valore di 500 Euro da usare per ammortizzare completamente la spesa di una nuova bicicletta o altro mezzo (vale anche per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico).

Si ricorda che, in ogni caso, il tempo di attesa per l’ottenimento del credito di rimborso sul proprio conto varia da 10 a 15 giorni dopo la presentazione delle domande.