OnePlus ha appena rilasciato l’importante aggiornamento di Android 11 e la sua nuova skin per la serie OnePlus 8. Tuttavia, la società non ha ancora rivelato quando intenderà aggiornare anche i suoi dispositivi meno recenti. A quanto pare, però, ci sono nuovi dettagli che riguardano la serie 7. OnePlus 7 Pro e altre versioni dello scorso anno riceveranno Android 11 a dicembre.

Parlando con AndroidAutorithy, OnePlus ha confermato che Android 11 e OxygenOS 11arriveranno sui dispositivi del 2019 nel dicembre 2020. In particolare, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro verranno aggiornati durante quel mese.

OnePlus 7 Pro riceverà l’update Android a dicembre 2020

Presumibilmente, saranno incluse anche le versioni 5G di 7 Pro e 7T Pro. Questi quattro dispositivi funzionano su chip diversi, quindi è molto probabile che la vecchia serie 7 verrà aggiornata dopo la serie 7T. Sembra probabile che entrambi riceveranno l’aggiornamento entro un paio di settimane l’uno dall’altro.

Un rilascio a soli due mesi da oggi è in realtà un po ‘impressionante per OnePlus considerando che, finora, le beta pubbliche per Android 11 non sono state rilasciate per OnePlus 7 Pro o 7T. Quando arriveranno gli update in beta, tuttavia, sarà possibile dare un’occhiata alle nuove funzionalità introdotte per i device meno recenti che lavorano su hardware più vecchi.

Al momento, la data per il rilascio della beta è sconosciuta e OnePlus non ha menzionato nessun dettaglio, ma se il lancio è previsto a dicembre, potrebbe essere da un giorno all’altro. Nel frattempo, la società è impegnata per i preordini del nuovo device presentato ieri, il OnePlus 8T.