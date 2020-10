OnePlus sta implementando un nuovo aggiornamento su OnePlus 7T e 7T Pro. Entrambi riceveranno la nuova patch di sicurezza di settembre. Trattasi di un aggiornamento apparentemente meno importante di altri ma fondamentale per la sicurezza del dispositivo. Saranno introdotte alcune correzioni ed è previsto un notevole miglioramento della durata della batteria, anche se al momento solo per il modello Pro.

Novità del nuovo aggiornamento per OnePlus 7T e 7T Pro

Aggiunta l’assistenza utenti per guidare ciascun utente nell’utilizzo del dispositivo. Per utilizzare questa nuova funzione: Impostazioni > Suggerimenti > supporto OnePlus. Ottimizzato anche il consumo energetico del sistema e migliorata l’esperienza utente. Risolto il problema del flash con alcune app di terze parti e i bug più noti. Migliore anche la stabilità del sistema.

Patch di sicurezza Android

La patch di sicurezza aggiornata a settembre è sicuramente la parte fondamentale di questo aggiornamento. Un dispositivo aggiornato costantemente e tempestivamente implica non solo la sicurezza dei propri dati ma anche un utilizzo più intuitivo e fluido. Gli aggiornamenti, infatti, in genere introducono delle migliorie di vario genere per correggere eventuali bug e problemi riscontrati non solo dalle aziende ma dagli utenti stessi. Tuttavia, ciò che rende davvero il funzionamento di un dispositivo impeccabile è proprio l’aggiornamento della patch di sicurezza. Spesso i bug riscontrati durante l’utilizzo del proprio smartphone possono sembrano la conseguenza di funzionalità poco congeniali, ma è la sicurezza stessa del dispositivo a fare la differenza. Un dispositivo aggiornato e sicuro è maggiormente al riparo da bug e problematiche di qualsiasi tipo.