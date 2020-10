Coop e Ipercoop sanno come rendere felici gli utenti, il volantino proposto al pubblico nel periodo corrente racchiude al proprio interno buone offerte e prezzi che risultano essere alla portata della maggior parte di noi.

L’accesso alla campagna promozionale, come accade di solito quando parliamo di Coop e Ipercoop, è possibile solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. A differenza di quanto si potrebbe pensare, sottolineiamo come le scorte non dovrebbero essere un problema, di conseguenza potrete anche decidere all’ultimo di acquistare un prodotto in particolare.

Coop e Ipercoop: i prezzi come non li avete mai visti

I prezzi del volantino di Coop e Ipercoop sono assolutamente invidiabili, i modelli di smartphone in promozione sono tutti legati alla fascia media del mercato, con un focus diretto sul Samsung Galaxy S10. In questo caso il prezzo pensato dalle aziende risulta essere troppo elevato, supera addirittura i 500 euro, se interessati ad un Samsung Galaxy, raccomandiamo le offerte di altri rivenditori, il nuovo S20 è in promozione anche a 649 euro.

Ottimi, invece, sono gli sconti applicati su Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A30s o Huawei Y6p; come potete notare, sono tutti prodotti di qualità relativamente bassa, ma comunque in grado di promettere buonissime prestazioni generali.

I dettagli del volantino Coop e Ipercoop possono essere osservati direttamente sul sito ufficiale, raggiungibile mediante la pressione di questo link.