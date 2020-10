Esselunga è da tempo la “regina del risparmio”, una delle poche realtà del territorio italiano in grado di proporre al pubblico offerte speciali, con prezzi sempre alla portata di tutti. L’ultimo volantino, reso disponibile fino al 14 ottobre solo nei punti vendita, riesce a scontare un buonissimo smartphone.

L’idea di Esselunga è proprio quella di cercare di assecondare le richieste dei consumatori italiani, sperando appunto possano essere soddisfatti e conseguentemente attratti all’acquisto. Questo dovrà necessariamente essere completato nei punti vendita sul territorio, con pagamento immediato; tutti i prodotti presentano ad ogni modo garanzia legale della durata di 24 mesi, ed allo stesso tempo risultano essere completamente sbrandizzati.

Esselunga: il prodotto in promozione è ottimo

Il prodotti incluso direttamente nella campagna promozionale di Esselunga, è lo Xiaomi Redmi 9, un terminale disponibile soprattutto per la fascia bassa del mercato italiano, e caratterizzato da un prezzo assolutamente conveniente, pari a soli 129 euro.

Osservando la scheda tecnica ne notiamo comunque alcune particolarità da non perdere di vista, come display da 6.53 pollici, sistema operativo Android 10, processore octa-core, 4GB di RAM, 4 fotocamere posteriori, una fotocamera frontale da 8 megapixel, il sensore per le impronte digitali, nonché comunque un’ampissima batteria da 5’020mAh.

Il prezzo, che ricordiamo essere di 129 euro, è da considerarsi valido esclusivamente per la versione con 64GB di memoria interna. Le scorte non dovrebbero risultare un problema, raccomandiamo comunque di recarsi in negozio il prima possibile, proprio per completare l’acquisto.