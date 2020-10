Gli ultimi mesi sono stati di significativa importanza per Iliad. Il provider francese ha consolidato la sua presenza nel mercato della telefonia mobile qui in Italia, anche grazie alle sue offerte commerciali (non ultima la Flash 100). In seconda battuta, la compagnia transalpina prepara il suo ingresso nel campo della telefonia fissa per il prossimo anno.

Al netto del percorso di crescita, su scala nazionali rimangono aperte alcune criticità. Nelle scorse settimane, solo per fare un esempio, molti utenti hanno riscontrato ancora una volta delle anomalie per la navigazione internet.

Iliad, utilizzare il sistema fai da te per evitare i problemi di rete

La causa di questo problema è tutta nelle infrastrutture. A differenza degli altri gestori, infatti, Iliad – complice anche la giovane età – non ha raggiunto ancora una copertura capillare del territorio per le sue reti. Da qui emergono i già citati problemi di rete.

Tuttavia, gli utenti hanno scoperto un metodo per fare di necessità virtù e per tornare a navigare in internet in maniera rapida ed istantanea. Laddove le anomalie di rete riguardano esclusivamente le linee 4G, è possibile effettuare il passaggio con il proprio smartphone da 4G a connessione 3G per tornare a navigare in rete. Rispetto al 4G, nonostante le minori performance, il 3G offre maggiore affidabilità.

Il metodo fai da te per il passaggio da reti 4G a reti 3G si rivela particolarmente efficace per problemi di piccolo conto. Per le anomalie maggiori, invece, la soluzione definitiva arriverà solo quando sarà completato il lavoro per le antenne di proprietà di Iliad.