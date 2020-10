Iliad offre 100GB a tutti ma solo per due giorni ancora, ecco la Flash 100

Il mondo di Iliad è certamente un qualcosa che va oltre tutto quello che gli utenti hanno avuto modo di vedere negli ultimi anni. Si tratta infatti di un gestore di altissimo livello che è stato in grado di raccogliere tutte le sue forse fin dall’inizio ottenendo risultati roboanti. In realtà in questo momento è il quarto provider mobile in Italia, direttamente dietro i grandi colossi che da sempre calcano i grandi palcoscenici telefonici.

Le sue offerte mettono a disposizione il meglio a tutti i nuovi utenti e non solo, viste le grandissime caratteristiche al loro interno. Si tratta di tantissimi contenuti ma soprattutto di prezzi bassi che non cambiano mai nel tempo. Sono tanti anche i progetti per il futuro, tre quali rientra di diritto la rete fissa che dovrebbe arrivare entro la prossima estate del 2021 con la rete in fibra. Nel frattempo spazio all’ultima promozione che a quanto pare non risulta avere eguali in giro per il panorama telefonico italiano.

Iliad, ecco la nuova offerta da 100 giga che costa solo 9,99 € al mese per sempre

L’ultima Flash 100 di Iliad ha letteralmente sconvolto gli utenti che hanno visto contenuti a valanga per pochissimi euro mensili. Si tratta infatti di una soluzione che costa solo 9,99 € al mese e per sempre, proprio come tutte le altre che non cambiano mai prezzo.

Al suo interno ecco poi minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore fisso o mobile, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per navigare sul web. La promo è disponibile fino al 15 ottobre.