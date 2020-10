Iliad affonda il colpo con la nuova Flash 100 da 100GB in 4G

Tutti gli utenti che scelgono un gestore lo fanno perché risparmiano diversi soldi ogni mese e soprattutto perché hanno tanti contenuti da utilizzare. Uno di quelli che riesce a conciliare tutte queste caratteristiche e anche di più e sicuramente Iliad, provider francese che ormai è italiano a tutti gli effetti.

Da oltre due anni e mezzo a questa parte questa azienda sta riuscendo a battere chiunque sul piano della telefonia mobile, soprattutto grazie ai prezzi che non cambiano mai nel tempo. Le ultime statistiche inoltre mettono in mostra una grande crescita la quale passa attraverso un numero di 6,3 milioni di utenti e 162 milioni di euro di fatturato. Ci sono anche grandi progetti per il futuro come ad esempio la rete in fibra che arriverà a partire dalla prossima estate del 2021 per tutti. Inoltre sembra essere periodo di una nuova offerta di Iliad lanciata a prendere il massimo.

Iliad lancia la sua nuova offerta da 100 giga per tutti gli utenti ad un prezzo impressionante

La Flash 100 è ufficialmente la nuova proposta di Iliad che già durante lo scorso mese di settembre ha fatto molto scalpore tra il pubblico e non solo. La concorrenza infatti è rimasta al palo, vista l’impossibilità di raggiungere tali standard con le promozioni lanciate.

La soluzione di Iliad in questo caso riesce a mettere sul piatto un prezzo fantastico e contenuti mai visti prima d’ora sul mercato della telefonia mobile. Parliamo infatti di minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per navigare sul web ogni mese. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.