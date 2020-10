Non esiste un modo per guadagnare soldi senza rischi eppure c’è un segreto che non molti conoscono per avere un rendimento praticamente sicuro. Non si passa dalle banche che, come visto a questo indirizzo, applicano l’imposta invisibile corrispondente alla patrimoniale da inflazione che fa perdere potere alla moneta lasciata inerte in conto corrente ed altri titoli di risparmio. In questo caso è possibile usare una procedura per far fruttare il proprio denaro in tutta sicurezza. Scopriamo insieme come fare.

Come fa fruttare soldi senza rischiare nulla: tutto legale ed in privato

Non ti piacerebbe guadagnare il 10% sui tuoi soldi? Non sembra molto ma questo è quanto si può ottenere come limite al prestito intelligente per un finanziamento che non tiene conto della mediazione delle banche. Una piattaforma legale quella dell’interscambio sociale che, proprio come una piattaforma di social networking, consente di prestare soldi decidendo l’importo minimo e totale della transazione.

Funziona secondo uno schema progressivo di prestiti. Ad esempio, per una cifra da 1000 Euro si può decidere di dilazionare il finanziamento su più trance. Si possono prestare inizialmente 500 Euro scegliendo di adottare altri due bonifici di importo equo a coprire per intero la somma richiesta.

Il sistema diversifica quindi l’investimento riducendo il rischio di truffe e lasciando fuori patrimoniale ed inflazione che, come visto, riducono il potere di acquisto della moneta richiedendo opportuno intervento specialistico di un consulente. Una recente statistica ha dimostrato come la percentuale di successo del nuovo sistema è garantita al 99.36% grazie anche al fondo di garanzia che, scelto prima di dare vita all’operazione, tutela il prestatore ammortizzando sugli interessi percepiti che scendono al 4%.