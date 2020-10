Dazn è una dei servizi di streaming legati all’ambito sportivo che maggiormente ha avuto la capacità di conquistarsi la fiducia dei propri abbonati. Ormai sono sempre di più le persone interessate ad un servizio di questo tipo, che è riuscito a migliorare ne tempo e a fornire ad un costo veramente basso la visione di moltissimi sport, compresa la serie A. Infatti, non sono in molti a sapere che l’offerta di Dazn non comprende esclusivamente le tre partite di serie A settimanali, ma anche l’intero campionato di serie B, e altri sport come il tennis, la boxe, la Formula 1, la MotoGP e molti altri ancora.

Attualmente il costo dell’abbonamento è pari a 9,99€, per un servizio che garantisce uno streaming su sei diversi dispositivi contemporaneamente, anche in ambito mobile.

Per tutti gli abbonati più fedeli è possibile ottenere una nuova promozione, che vi permetterà di ottenere fino a 4 mesi di Dazn gratis. La modalità è legata all’invito degli amici; nel prossimo paragrafo vi fornirò maggiori informazioni sulle condizioni relative al servizio e al suo funzionamento.

Invita un amico e scoprirai un tesoro

La promozione che vi sto per descrivere vi regalerà fino a 4 mesi gratis di DAZN. La procedura da seguire non è molto facile, perchè dovete rispettare obbligatoriamente alcune condizioni per renderla attiva nel maniera corretta.

Come prima cosa occorre accedere alla sezione “Il mio account”, e sulla sinistra potete trovare “Invita un amico”. Cliccando su questa pagina, DAZN creerà un link da condividere con i vostri amici. Più condividete il vostro link e maggiori saranno le possibilità che qualcuno si iscriva tramite quel link. In seguito quindi, i vostri amici, dovranno seguire alla lettera tutti i passaggi, e abbonarsi. Questa operazione può essere svolta per un massimo di 4 volte, per ottenere fino a 4 mesi gratuiti di DAZN!

Ecco le modalità, consultabili anche sul sito ufficiale. Ricordatevi che le condizioni devono essere rispettate in maniera molto rigorosa:

un abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; i vostri amici devono attivare l’abbonamento cliccando solamente sul vostro link di invito;

cliccando solamente sul vostro di invito; mantenere attivo l’abbonamento per almeno 7 giorni;

nei 12 mesi precedenti alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in pausa ;

alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in ; potete usare questa promozione per un massimo di 4 volte, dopodiché non verrà più applicata.

Seguendo questa guida, passati 7 giorni dall’attivazione del nuovo abbonamento, dovreste ricevere il mese gratuito sulla vostra utenza. Vi consiglio di leggere in ogni caso le condizioni di questa promozione anche dal sito di Dazn, per essere certi di aver correttamente letto tutte le sue condizioni e clausole.