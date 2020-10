WindTre racchiude all’interno della nuova Go 50 Top+ Limited Edition tutto ciò che effettivamente vorremmo vedere da una promozione di questo tipo, ovvero prezzi bassi e sopratutto tantissimi contenuti.

A conti fatti risulta essere un’offerta veramente economica, mensilmente viene richiesto il pagamento di soli 5,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile acquistata inizialmente. Sono assenti i vincoli contrattuali di durata, finalmente sarà possibile fruire della promozione senza essere costretti a restare clienti WindTre per un periodo più o meno lungo.

Il bundle posto tra le mani del consumatore finale è comunque abbastanza interessante, nello specifico si tratta di 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, con l’aggiunta di illimitati minuti e 200 SMS da poter utilizzare indistintamente verso un qualsiasi numero di telefono registrato sul territorio italiano.

WindTre: quali sono gli utenti che possono accedere all’offerta

L’accesso alla WindTre Go 50 Top+ Limited Edition risulta essere purtroppo limitato ad una ristretta cerchia di consumatori sul territorio, precisamente parliamo dei possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, ad esclusione però dei soliti semivirtuali, quindi gli operatori dipendenti direttamente da un’azienda storica.

La portabilità è sempre obbligatoria, non è attivabile su nuove numerazioni, e richiede un versamento iniziale di 10 euro. La promozione non viene distribuita ad personam, ciò sta a significare che non è riservata ad un singolo numero di telefono, teoricamente tutti i possessori di una SIM dei suddetti operatori la possono richiedere nei vari punti vendita WindTre dislocati per le regioni del nostro paese.