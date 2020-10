L’operatore francese Iliad ha appena aperto ed attivato la prima Simbox H24 nella città di Torino. Volete acquistare una SIM Iliad senza passare necessariamente dal sito web e la vita frenetica di tutti i giorni non vi permette di recarvi in uno Store in tempo prima della chiusura? Nessun problema.

Si tratta di un chiosco automatico accessibile esternamente allo Store di Piazza Castello 99 aperto a marzo 2019: da qui, e in qualsiasi orario, è possibile attivare una nuova SIM o fare richiesta di portabilità del proprio numero senza la supervisione di un addetto Iliad.

Iliad apre la prima Simbox H24 a Torino

Grazie a questa soluzione, la prima del suo genere in Italia, Iliad prova a venire incontro alle esigenze degli utenti (oltre 6 milioni), che a questo punto potranno recarsi in qualsiasi momento -24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – nel “negozio”. Vi ricordiamo che le offerte attualmente attivabili dell’operatore sono parecchie.

In primis troviamo la Flash 100 con minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet + 5GB di dati in Europa al prezzo di 9.99 euro al mese. Questa offerta è attivabile, salvo proroghe, ancora per meno di una settimana. Troviamo anche la solita Giga 50 con chiamate e messaggi illimitati + 50 GB di internet + 4GB di dati in Europa a 7.99 euro al mese.

Rimane attivabile, per gli utenti a cui non interessa il traffico internet, anche l’offerta Voce con chiamate e messaggi illimitati + 40MB di dati al prezzo di 4.99 euro al mese. Per scoprire i dettagli di queste o maggiori offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.