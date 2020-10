La Flash 100 sino al 15 Ottobre potrà essere attivata attraverso il sito internet ufficiale di Iliad. Il provider francese per questo inizio di autunno ha puntato molto su questa tariffa in edizione limitata con chiamate ed SMS senza limiti a cui si aggiungono 100 Giga per la navigazione web. La ricaricabile ha un costo di 9,99 euro.

Iliad, dopo l’offerta da 100 Giga arriveranno anche le promo Fibra ottica

Dopo oltre due anni di incessante attività e dopo la presenza di tariffe sempre più vantaggiose, Iliad rappresenta una delle solide certezze del mercato della telefonia mobile. Il provider francese però ora vuole alzare ancor di più l’asticella, preparando il campo per un suo impegno attivo anche nel settore della telefonia fissa.

A breve, Iliad lancerà promozione vantaggiose per quanto concerne la Fibra Ottica. A tal proposito, nelle ultime settimane, dirigenti e sviluppatori hanno accelerato molto i loro progetti.

Ad inizio estate, Iliad ha ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico ad operare anche nel mercato della telefonia domestica. Già avviati inoltre i colloqui con Open Fiber per una partnership che renderà le reti Fibra ottica di Iliad effettivamente operative in Italia.

Il capitolo relativo ai tempi è però quello più interessante. Chi ben si ricorda, le indiscrezioni di inizio anno davano per certo un’impegno effettivo di Iliad nella telefonia fissa italiana non prima del 2024. L’accelerazione dell’estate ha avuto conseguenze anche su questo fronte. Ad oggi si può parlare di prime tariffe commerciali di Iliad per la Fibra ottica già per l’estate 2021.