Il volantino Coop e Ipercoop pone fortemente l’accento su uno smartphone in particolare, il Samsung Galaxy S20 viene difatti proposto al prezzo più basso che abbiamo mai visto prima, almeno per quanto riguarda il mondo dei rivenditori fisici.

Spendere poco è possibile anche presso i supermercati, in seguito all’exploit di Esselunga, tutti gli altri ne hanno provato a seguire l’esempio, proponendo periodicamente campagne promozionali sempre più invitanti ed accattivanti. Coop e Ipercoop sono riuscite a sorprendere gli utenti, con un’idea veramente particolare, quasi unica nel suo genere.

Approfittate subito dei codici sconto Amazon distribuiti gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid, potrete risparmiare moltissimo su ogni acquisto.

Coop e Ipercoop: i dettagli del nuovo volantino

Il motivo per il quale il volantino Coop e Ipercoop risulta essere tanto attraente, è sostanzialmente uno solo: lo sconto applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20. Il terminale è da tempo considerato come uno dei migliori attualmente in circolazione, ma purtroppo troppo costoso per le tasche di milioni di consumatori. Grazie alla campagna corrente, l’accesso pare essere più alla portata di ognuno di noi, infatti saranno necessari solamente 579 euro per acquistare il top di gamma che ha fatto sognare tantissimi.

Nel caso in cui, ad ogni modo, la cifra indicata sia ancora troppo elevata, è possibile puntare direttamente verso LG Velvet, uno smartphone proposto quotidianamente a 499 euro, e caratterizzato da un buonissimo processore, ma anche da un’estetica incredibilmente accattivante e dalla connettività 5G.

Tutte le altre offerte raccolte all’interno del volantino Coop e Ipercoop possono essere scoperte direttamente a questo link.