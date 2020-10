Unieuro sta per chiudere una campagna promozionale assolutamente interessante, il suo nome è Passione Casa e, come potrete tranquillamente immaginare, è focalizzata principalmente sugli elettrodomestici.

Gli utenti che decideranno di recarsi solo oggi, in negozio o sul sito ufficiale dell’azienda (attenzione però alle spese di spedizione, sono a pagamento), ed acquisteranno uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, potranno ricevere in cambio una asciugatrice a titolo gratuito. A differenza di quanto si potrebbe pensare, il meccanismo che regola la promozione di Unieuro non richiede una spesa minima, in altre parole si dovrà solamente scegliere uno dei prodotti contrassegnati, ed il gioco è fatto.

Unieuro: questi sono i prodotti in promozione

Il nettare del volantino Unieuro è rappresentato dagli elettrodomestici, ma il tutto strizza anche l’occhio alla telefonia mobile, è innegabile la volontà dell’utente di puntare anche verso dispositivi portatili, di conseguenza l’azienda non ha voluto deludere le aspettative, proponendo alcuni sconti molto interessanti.

Primo fra tutti è sicuramente il Samsung Galaxy S20, top di gamma assoluto di questo 2020, in vendita a soli 599 euro. Il prezzo è favorevole, indiscutibilmente è uno dei più bassi che abbiamo mai visto in un negozio fisico, il modello in promozione è no brand.

Con circa 50 euro in meno si può anche decidere di acquistare un ottimo LG Velvet, un prodotto caratterizzato da un’estetica unica nel suo genere, dalla connettività 5G e sopratutto da prestazioni di alta qualità.

Il volantino Unieuro naturalmente si espande anche verso altri prodotti e categorie merceologiche, per conoscerlo aprite subito le seguenti pagine.