Postepay: arriva la nuova truffa phishing, ecco il messaggio

Utilizzare una Postepay è pura normalità in Italia e anche all’estero, viste le tante opzioni permesse dal gruppo Poste Italiane. Moltissimi utenti si servono di questa carta prepagata, la quale è infatti presente in gran numero sul territorio. Allo stesso tempo sono moltissimi coloro che creano truffe meglio identificate come tentativi di phishing che hanno come obiettivo quello di svuotare il conto del malcapitato.

Ovviamente il tutto avviene con il consenso inconsapevole dell’utente, il quale crede di dover reinserire per forza di cose i suoi dati. Sarà in questo modo che poi avverrà lo svuotamento del conto.

Postepay: il nuovo messaggio che mette paura agli utenti è un tentativo di phishing

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione del sito posteid.poste.it.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale. Eventuali future modifiche alle Condizione Generali del Servizio saranno rese note ai Titolari, con congruo anticipo, tramite apposita informativa sul Sito o in Bacheca o con ulteriori canali o modalità che Poste ritenesse di adottare.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta Postepay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.

PROCEDI CON L’AGGIORNAMENTO

NOTA: Come previsto dall’art. 12 delle condizioni generali del Servizio, puoi recedere dal contratto entro 7 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Ti ringraziamo per aver scelto i servizi di Poste Italiane

Cordiali saluti,

Servizio Assistenza di Poste Italiane 2020