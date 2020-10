La promozione WindTre con annessi 50 giga di traffico a soli 5,99 euro al mese è una delle più incredibili di sempre, al suo interno gli utenti trovano un bundle a dir poco invidiabile e praticamente unico nel suo genere.

L’attivazione, come sempre accade quando parliamo di promozioni di questo tipo, risulta essere riservata ai soli possessori di determinate SIM ricaricabili. Nello specifico devono essere di un operatore virtuale o di Iliad, dal cui elenco sono però esclusi Kena Mobile, Very Mobile, LycaMobile e ho.Mobile.

Inizialmente il consumatore dovrà pagare solamente 10 euro, questi saranno necessari per acquistare la SIM ricaricabile su cui poi portare il proprio numero di telefono (la portabilità è obbligatoria). Allo stesso modo è necessario segnalare la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, l’utente che attiverà la WindTre Go 50 Top+ Limited Edition potrà decidere di abbandonare l’azienda quando vorrà, senza dover versare costi aggiuntivi o penali.

WindTre: la nuova splendida offerta

La sua caratteristica principale riguarda sicuramente il prezzo di vendita, sono necessari solamente 5,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo, per poter godere di un bundle che fa invidia alla maggior parte dei consumatori.

Più precisamente al suo interno sono stati posizionati 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire poi con 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile. Chi sceglierà la suddetta offerta WindTre potrà raggiungere 600Mpbs in download, naturalmente con smartphone abilitato e nelle perfette condizioni di ricezione del segnale.

Tutti i dettagli sono disponibili nei punti vendita in Italia.