Iliad ha una nuova promo da 100GB: ecco quanto costa e fin quando dura

Uno dei gestori più importanti in assoluto in Italia attualmente è sicuramente Iliad. Questa azienda è arrivata nel paese senza troppe pretese, anche sapendo il chiaro obiettivo quale fosse per il futuro.

Tutti credevano che Iliad fosse una di quelle aziende che alla lunga si sarebbe poi rivelata una meteora. In realtà non è stato così visto che in questo momento occupa il quarto posto in classifica dopo i migliori gestori che tutti conosciamo. Le sue mire espansionistiche sono peraltro ben spiccate, visto che nel futuro prossimo si punta ad avere una rete fissa per la casa. Gli accordi sono stati sottoscritti e la fibra arriverà anche da parte di questo gestore proveniente dalla Francia che ora come ora è uno dei migliori in Italia.

Iliad intanto lancia la sua nuova promozione con 100 giga in 4G e tutto senza limiti

Tutti coloro che stanno utilizzando Iliad possono testimoniare quanto il gestore sia cresciuto anche dal punto di vista qualitativo. Inoltre a dimostrare ancora una volta che la quantità è uno dei punti chiave della sua strategia, è l’arrivo della nuova promozione chiamata Flash 100.

Questo include al suo interno dei contenuti mai visti prima d’ora. Ci sono infatti 100 giga da utilizzare per navigare sul web in 4G, minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti ed un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. Questa soluzione è stata lanciata lo scorso 17 settembre e sarà valida per tutti coloro che la volessero sottoscrivere fino al prossimo 15 ottobre.