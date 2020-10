I contagi da Coronavirus in Italia continuano a crescere, nel corso delle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 3’678 unità sulla base di oltre 125’314 tamponi processati proprio nello stesso periodo temporale.

I dati del bollettino odierno del Ministero sono in parte preoccupanti, i contagi da Covid-19 sono 3’678 nel corso delle ultime 24 ore (ieri erano stati 2’677), con 31 decessi registrati (contro i 28 di ieri) e 1’204 guariti. Al momento in cui vi scriviamo sono 62’576 i positivi sul territorio italiano, di cui 3782 sono ricoverati con sintomi, mentre 337 risultano essere in terapia intensiva, tutti gli altri sono in isolamento domiciliare.

Dall’inizio della pandemia sono 333’940 le persone colpite da Coronavirus, di queste 235’303 sono guarite, mentre 36’061 sono purtroppo decedute.

Contagi oggi: i dati per regione

Crescita incredibile nella regione Campania, sono 544 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime ore, un aumento quasi incontrollato che non può che preoccupare la popolazione ed il Governo. Staccata di pochissimo troviamo la solita Lombardia con un incremento di 520 unità (109’186 in regione dall’inizio della pandemia), seguita poi dal Veneto con i suoi +375.

Appena giù dal “podio virtuale” trova posto il Lazio, con un incremento notevole di 357 unità, chiude la Toscana con 300 persone contagiate nel corso delle ultime 24 ore. Sotto i 300 sono posizionati Piemonte, con +287, Emilia Romagna con +193, Liguria con +176, Puglia con +196, Sicilia con +213 e Sardegna con +101.

Nessuna regione ha segnalato 0 positivi, anche la Valle D’aosta, una delle meno colpite dalla pandemia, ha registrato un incremento di 15 unità. Il Molise resta quasi estraneo al Covid, la sua crescita odierna corrisponde ad 1 solo contagiato.