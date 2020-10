Da giovedì 15 ottobre 2020 e fino al 18 novembre 2020, secondo le ultime indiscrezioni, CoopVoce proporrà una nuova versione dell’offerta Easy, soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un piano telefonico che comprenda un po’ di tutto ad un costo vantaggioso.

Tale offerta sarà disponibile sia per i già clienti che per quelli nuovi, l’attivazione per i primi costerà 9 euro come contributo iniziale, mentre per i secondi è gratuita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce Easy: dal 15 ottobre 2020 costerà di meno

La nuova versione di CoopVoce Easy metterà a disposizione degli utenti 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, al costo di 4.50 euro al mese invece di 5 euro, canone dell’attuale versione.

Nei punti vendita UniCoop Tirreno e Distribuzione Roma i soci che richiederanno la portabilità del proprio numero attivando CoopVoce Easy riceveranno un buono da 30 euro (al massimo 2 buoni per ciascun socio, da usare in spese differenti) che potranno spendere dal 15 ottobre al 9 dicembre 2020 sui prodotti a marchio FiorFiore Coop confezionati.

Vi ricordo che l’operatore in questione propone tantissime altre offerte come la ChiamaTutti Top con minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti i gestori e 40 GB di traffico dati per navigare in 4G. Il prezzo è di soli 9.50 euro al mese e per sempre. Questa promozione può essere attivata anche da tutti i già clienti. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.