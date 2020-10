CoopVoce: ChiamaTutti TOP con 40GB e minuti illimitati, ecco il prezzo

CoopVoce ha ormai delineato da tempo il suo percorso, il quale stenta ad uscire fuori binario. Tutti coloro che prima non amavano questa azienda, adesso almeno una volta ne avranno valutato le promozioni.

Queste sono molto cambiate rispetto al passato, soprattutto grazie al nuovo tipo di strategia messa in gioco dal gestore telefonico. Soprattutto tra i virtuali adesso il dominio è assoluto, soprattutto per via delle nuove offerte che sono state lanciate durante questi ultimi mesi. Inizialmente in tanti criticavano CoopVoce per le sue offerte che risultavano troppo scarne di contenuti, nonostante i prezzi fossero convenienti. Adesso tutto coincide: ci sono prezzi bassi, contenuti molto ampi e soprattutto una qualità da far invidia a tutti.

CoopVoce: lanciata la nuova ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso nel prezzo

Molte persone stanno valutando di cambiare gestore e mai come questa volta uno di quelli più presi in considerazione per una nuova avventura è CoopVoce. Questo provider virtuale è estremamente cambiato rispetto al passato, soprattutto grazie alle sue promozioni che adesso non hanno nulla da invidiare alla concorrenza.

Un esempio è la nuova ChiamaTutti TOP 40, la quale mette a disposizione degli utenti il meglio al prezzo migliore. Al suo interno infatti tutti coloro che la sottoscrivono possono trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti i gestori e 40 giga di traffico dati per navigare in 4G. Il prezzo poi è una delle qualità migliori proposte dall’azienda: solo 9,50 € al mese e per sempre. La promo può essere sottoscritta anche da tutti i già clienti.