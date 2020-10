L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente modificato il prezzo di alcune sue offerte, come la Italy Gold e Lyca Globe Plus, ora per le nuove attivazioni costano 1 centesimo di euro al mese in meno.

Per le nuove attivazioni dal 24 Settembre 2020 Lycamobile aveva adottato i prezzi XX,99 euro per le offerte Italy White, Italy Blue, Lyca Globe, Europe Gold. Scopriamo ora le novità di queste due offerte.

LycaMobile cambia il prezzo della Italy Gold e Lyca Globe Plus

Come si legge, nel sito ufficiale dell’operatore virtuale, nei dettagli di queste due offerte modificate solo oggi, i nuovi prezzi del tipo XX,99 sono validi “per gli acquisti effettuati dal giorno 2 Ottobre 2020”. Come detto, grazie a questa modifica il costo mensile previsto per le nuove attivazioni di Italy Gold e Lyca Globe Plus si è abbassato di 1 centesimo di euro.

Vi ricordo che la Italy Gold comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 20 Giga di traffico internet fino in 4G, i Giga diventano 40 per il primo mese se acquistata online. I prezzo è di 9.99 euro al mese invece che 10 come fino a qualche giorno fa. In roaming Europeo l’operatore mette a disposizione 5 GB ogni mese.

L’altra offerta, la Lyca Globe Plus comprende 300 minuti di chiamate internazionali verso i Paesi del Gruppo 1, 100 minuti verso i Paesi del Gruppo 2, minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia e in Romania, SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia e 35 Giga di traffico dati, adesso al nuovo prezzo di 11.99 euro al mese invece di 12 come fino a qualche giorno fa. Per scoprire maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.