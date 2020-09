L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di adottare, per le nuove sottoscrizioni a partire dallo scorso 24 settembre 2020, un nuovo prezzo mensile per alcune delle sue offerte.

Lycamobile ha dunque aggiornato in data odierna il suo sito web ufficiale, modificando in particolare il prezzo per le offerte denominate Italy White, Italy Blue, Lyca Globe, Europe Gold e le offerte con solo traffico dati denominate rispettivamente Data S, Data M, Data L e Data X. Scopriamo insieme altri dettagli.

LycaMobile modifica il prezzo di alcune sue offerte per le nuove attivazioni

I nuovi prezzi, come si legge nei dettagli delle offerte, sono validi “per gli acquisti effettuati dal giorno 24 settembre 2020”. Grazie a questa modifica il costo mensile previsto per le nuove attivazioni di ognuna di queste offerte si è abbassato di 1 centesimo di euro. Una delle principali offerte ad essere stata modificata è Lycamobile Italy White, che solo qualche giorno fa aveva ottenuto un aumento dei Giga inclusi.

Quest’ultima vi ricordo che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico internet fino in 4G, il tutto per le sottoscrizioni a partire da oggi al nuovo prezzo di 11.99 euro al mese invece che 12 euro. Altra offerta della gamma Italy di Lycamobile ad essere modificata è Italy Blue, che comprende 200 minuti verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia, e 1 Giga di traffico dati, da oggi al nuovo costo mensile di 5.99 euro invece che 6 euro.

Fra le offerte Italy rimane invece invariato il prezzo dell’offerta Lycamobile Italy Gold, che è pari a 10 euro al mese. Lycamobile ha modificato anche alcune offerte che includono bundle di minuti verso alcune destinazioni internazionali. Una di queste è Lyca Globe che comprende 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 300 minuti di chiamate internazionali verso i Paesi del Gruppo 1, 40 minuti verso i Paesi del Gruppo 2, minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia e in Romania, SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia e 15 Giga di traffico dati, adesso al nuovo costo di 9.99 euro al mese invece di 10 euro. Per scoprire tutte le altre modifiche nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.