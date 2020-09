Carrefour ha recentemente aggiornato la propria campagna promozionale di punta, lanciando a tutti gli effetti un volantino a dir poco pazzesco, e puntando tutto nuovamente sulla soluzione Spendi e Riprendi, ovvero la possibilità di ricevere buoni sconto da utilizzare in un secondo momento.

L’iter da seguire per raggiungere l’obiettivo prefissato lo avevamo già visto in passato, consiste sostanzialmente nell’acquisto di uno dei terminali indicati nel volantino e, una volta giunti in cassa, nella consegna di un buono sconto del valore prefissato, da utilizzare sempre nello stesso punto vendita. E’ importante notare come lo sconto non possa essere applicato sullo stesso scontrino, ma sopratutto che potrà essere fruito anche per l’acquisto di beni di prima necessità (non necessariamente solo tecnologia).

Il volantino Carrefour è attivo in tutti i punti vendita, non sul sito ufficiale, fino all’8 ottobre 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Carrefour: i prodotti effettivamente in promozione

Il prodotto che spicca nel volantino Carrefour è sicuramente l’ottimo Apple iPhone 11, un modello di fascia altissima in grado di garantire prestazioni dalla qualità decisamente elevata ad un prezzo più o meno accessibile, corrispondente per l’esattezza a “soli” 799 euro.

Per quanto riguarda il mondo Android, invece, ecco arrivare TCL 10 Se, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020, Oppo A72, Xiaomi Redmi Note 8T, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Redmi 8A, Alcatel 1SE e Samsung Galaxy A21s.

Tutte le offerte del volantino Carrefour sono riassunte nelle pagine sottostanti, ricordatevi che possono essere fruite in ogni punto vendita in Italia.