Expert ha in serbo un regalo assolutamente strepitoso per tutti gli utenti che decidono di avvicinarsi al mondo DGgroup, quindi ai soli punti vendita di proprietà del socio suddetto, volendo acquistare uno dei tantissimi dispositivi effettivamente in promozione.

Sulla stessa linea delle campagne promozionali di Euronics e di Unieuro, anche Expert propone un regalo su ogni acquisto effettuato. L’utente non dovrà fare altro che scegliere uno degli elettrodomestici contrassegnati, ed in cambio potrà ricevere la macchina per il caffè Lavazza Jolie Plus, a titolo gratuito, del valore commerciale di oltre 129 euro (non è necessario superare un limite minimo di spesa o quant’altro).

Expert: il volantino è davvero da pazzi

Osservando da vicino la campagna promozionale, in particolar modo il segmento dei dispositivi mobile, scopriamo alcune piccole chicche da non lasciarsi sfuggire. In primis in promozione troviamo il Samsung Galaxy S20, uno smartphone fortemente scontato nell’ultimo periodo, ed attualmente in vendita a soli 599 euro, un prezzo interessantissimo, se considerata la qualità generale del dispositivo in questione.

Riducendo di molto le pretese, nel volantino Expert incrociamo anche altre soluzioni altrettanto allettanti, quali sono ad esempio Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Huawei Y6p a 129 euro, Samsung Galaxy A71 a 329 euro, Oppo A91 a 269 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Wiko View 5 a 169 euro, Nokia 2.3 a 89 euro e similari.

Non mancano da Expert, ovviamente, anche sconti importanti sui wearable, non dimentichiamoci di Garmin Venu SQ a 199 euro, Huawei Watch GT 2 Pro a 299 euro e similari. I dettagli sono disponibili qui sotto.