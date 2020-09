Ci sono importanti novità per gli abbonati di Sky. La stagione sportiva della pay tv sta entrando nel vivo con la ripartenza della Serie A. Il massimo campionato di calcio nazionale si unisce ad altri grande esclusive come la Formula 1, il motomondiale e l’NBA. Anche quest’anno oltre alla tecnologia satellitare, gli appassionati potranno contare sulla componente streaming.

Sky rafforza sempre di più il suo servizio NOW TV. Gli utenti che sceglieranno tale via avranno una valida alternativa al sistema dell’IPTV.

Sky, la migliore offerta streaming per Sport, Calcio ed Intrattenimento

C’è un sostanzioso vantaggio nella scelta di NOW TV. Gli utenti, infatti, attraverso il servizio streaming potranno vedere tutti i contenuti della piattaforma satellitare ma senza il vincolo d’abbonamento. Sarà inoltre possibile accedere a tutti gli eventi senza ausilio di un decoder o di una parabola. L’app di NOW TV è disponibile su smartphone, tablet, pc ed anche su dispositivi quali console per videogiochi e Smart tv.

Il pacchetto Sport di NOW TV che include le principali iniziative di Sky avrà un valore mensile di 29,99 euro. Oltre a questo titolo, gli abbonati potranno scegliere inoltre anche dei ticket alternativi.

Grazie a NOW TV, infatti, è possibile accedere singolarmente anche ai pacchetti Intrattenimento, Serie tv e Cinema. Il costo di ognuno di questi ticket si attesta sui 9,99 euro. Gli abbonati che sceglieranno la triplice visione del pacchetto dovranno pagare 19,99 euro al mese. Per un periodo limitato di tempo NOW TV mette a disposizione anche i ticket congiunti di Intrattenimento e Cinema al prezzo speciale di 3,99 euro per i primi trenta giorni.