Ad inizio mese, Honor ha presentato il suo nuovo smartwatch super resistente: HONOR Watch GS Pro. Pensato per resistere in ambienti estremi, questo dispositivo supporta oltre cento modalità sportive (tra cui l’arrampicata in montagna, l’escursionismo, lo sci, la corsa indoor e outdoor e l’allenamento libero) ed è dotato di un sistema di doppio posizionamento satellitare ad alta precisione che, combinato alla funzione di route back, aiuta gli utenti ad esplorare ed orientarsi anche nei sentieri più critici.

HONOR Watch GS Pro è realizzato in fluoro elastometro per una maggiore resistenza al calore, al sudore e meno propenso a provocare reazioni allergiche. I materiali in nylon, invece, non solo garantiscono resistenza ma anche comodità, rendendo questo dispositivo perfetto per essere indossato tutto il giorno. I cinturini in nylon nella colorazione Camo Blue e Camo Grey arriveranno rispettivamente ad ottobre ad a novembre.

HONOR Watch GS Pro protagonista del #DaretoExplore con Ed Jackson

Per il lancio di HONOR Watch GS Pro, l’azienda si è unita a Ed Jackson, ex giocatore di rugby professionista e tetraplegico in fase di recupero, per la campagna #DaretoExplore con la quale intende richiamare l’attenzione dei giovani esploratori.

Ed Jackson ha utilizzato questo smartwatch per spingersi sulle cime del Gran Paradiso in Italia e monitorare la frequenza cardiaca, il deficit calorico e la qualità del sonno. Per promuovere HONOR Watch GS Pro tra gli amanti dell’avventura e dell’outdoor, l’azienda ha invitato gli utenti a mettersi alla prova nel gioco 100 ore di sopravvivenza. Il dispositivo è già in vendita su HiHonor al prezzo di 249,90 euro.