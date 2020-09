Da qualche ora il colosso sud coreano Samsung ha tenuto l’evento di presentazione del nuovo dispositivo di fascia alta, ovvero il Galaxy S20 Fan Edition. Quest’ultimo vuole essere uno smartphone completo, che condivide alcune caratteristiche con i dispositivi top di gamma senza però eccedere nel prezzo di listino.

Anche perché vi ricordo che il colosso inserisce nella fascia alta anche i nuovi Galaxy Z Fold 2 e Flip che hanno un prezzo che non tutti possono permettersi. Scopriamo ora le caratteristiche del dispositivo appena presentato.

Samsung presenta il nuovo Galaxy S20 Fan Edition

Innanzitutto sembra promettere bene il display, un Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, certificazione HDR10+ e risoluzione FHD+. Le dimensioni sono pari a 74.5 x 159.8 x 8.4mm, per un peso complessivo di 190g. Sotto la scocca troviamo il meglio del meglio: Snapdragon 865 per la versione 5G ed Exynos 990 per quella 4G; in entrambi i casi la RAM installata sarà pari a 6 GB, mentre la memoria interna (espandibile fino a 1 TB) ammonta a 128 GB.

Quanto al comparto fotografico, la camera frontale scatta foto a 32MP, mentre sul retro troviamo tre sensori: uno grandangolare da 12MP (f/2.2), 123°, uno grandangolare, sempre da 12MP con f/1.8 e apertura di 79°, ed un teleobiettivo da 8MP con f/2.4. Non mancano lo zoom ottico fino a 3x, lo zoom ibrido ottico + digitale con Super Risoluzione fino a 30x, OIS e Tracking AF. Sono presenti anche NFC, speakers AGK e certificazione IP68.

Galaxy S20 FE sarà disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online a partire dal 2 ottobre 2020 nella versione 4G a 669 euro, mentre la versione 5G sarà acquistabile solo su Amazon e Samsung.com al prezzo di 769 euro. Le colorazioni disponibili saranno ben sei: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.