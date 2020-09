Iliad: nuova Flash 100 a soli 9,99 euro al mese, ecco fin quando è valida

Iliad è un gestore che sotto certi aspetti potrebbe essere definito come inaspettato. Questa è l’impressione che inizialmente l’azienda aveva dato, visto che arrivava sotto traccia e dopo poche esperienze avute altrove. Stiamo parlando di un provider che in poco tempo è riuscito ad affermarsi all’interno di un mondo telefonico mobile dove diverse aziende invece già lavoravano da diversi anni.

Iliad è riuscita a dare una propria impronta alla telefonia, dimostrando che la quantità spesso non pregiudica quello che è il prezzo finale dell’offerta. Le soluzioni proposte da questo gestore proveniente dalla Francia hanno dimostrato di avere tutto dalla loro parte ma anche dei costi estremamente invitanti per tutti coloro che avessero anche solo il pensiero di cambiare gestore. Durante gli ultimi giorni è arrivata una grande novità che però ha il tempo contato.

Iliad propone la sua nuova offerta da 100 giga che batte la concorrenza con un prezzo di soli 9,99 €

La Flash 100 è una delle tante invenzioni di Iliad, la quale è arrivata proprio lo scorso 17 settembre. Tale promozione permette di avere a disposizione il massimo registrato in merito ai contenuti visti fino ad oggi nel mondo della telefonia mobile. Il provider permette dunque di avere per soli 9,99 € ogni mese per sempre un’offerta che comprende minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare in 4G ogni giorno.

Questa nuova offerta però non sarà disponibile per sempre: l’ultimo termine per sottoscriverla è fissato al prossimo 15 ottobre. Non vi resta altro che valutare la proposta.