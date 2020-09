Iliad: la nuova Flash 100 fa il vuoto, ecco 100 GB per pochi euro al mese

Ad oggi è interessante vedere come Iliad stia continuando a crescere nonostante il suo livello sia già altissimo. Questo gestore proveniente dalla Francia non ha indugiato: fin dal primo momento è stato in grado di produrre e promuovere offerte di altissimo livello.

Queste, che includono al loro interno i migliori contenuti in assoluto, costano anche pochissimo. Proprio questo ha invitato tantissimi utenti a sottoscriverne una, riuscendo così ad allontanare tutti quei gestori di fiducia che negli anni si erano garantiti un posto alto in classifica. Iliad è così riuscita ad arrivare tra le migliori aziende nel settore, occupando attualmente il quarto posto grazie anche ai dati promossi ultimamente. Stiamo parlando infatti di un gestore che proprio in questi giorni, oltre alla pubblicazione dei suoi dati, ha rilasciato una nuova offerta di altissimo livello.

Iliad: sbaragliata la concorrenza con la nuova Flash 100 che costa solo 9,99 euro

Tanti utenti si chiedono quale sia il segreto del successo di Iliad, nonostante questo sia sotto gli occhi di tutti. L’azienda riesce a conciliare quantità, qualità e convenienza, proprio come ha fatto nella sua ultima proposta lanciata sul mercato per un tempo limitato.

Si tratta della Flash 100, soluzione molto interessante che non lesina in termini di contenuti offrendo al contempo un prezzo impressionante. Stiamo parlando di soli 9,99 € ogni mese per sempre, i quali serviranno per avere una promo che non ha eguali. Questa infatti permette di avere ogni mese 100 giga in 4G per navigare sul web, minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti. La promo è valida fino al prossimo 15 ottobre.