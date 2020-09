Molto spesso, dopo aver acquistato un nuovo smartphone, quello vecchio lo riponiamo definitivamente in qualche cassetto o qualche armadio, senza sapere cosa farsene per diverso tempo. Tuttavia, molti sottovalutano l’importanza di avere un dispositivo funzionante in casa, il quale potrebbe essere davvero molto utile in quanto ci sono molti modi per poterlo sfruttare al meglio.

Vecchio smartphone: ecco alcuni metodi efficaci per utilizzarlo e renderlo del tutto funzionante

Uno degli usi che si può fare di un vecchio smartphone è quello di farlo funzionare come una radio: tramite alcune applicazioni possiamo tranquillamente utilizzarlo per ascoltare tutta la musica che vogliamo anche offline, in modo tale che il nuovo smartphone non si scarichi in fretta.

Avete bisogno di un navigatore GPS? Il tuo vecchio smartphone può farlo tranquillamente. Oggi sul mercato sono presenti varie applicazioni che possono essere di aiuto nel momento in cui non trovi la strada di cui hai bisogno. Essendo che molto probabilmente non avrai un scheda all’interno del vecchio smartphone, puoi tranquillamente scaricare da Google Maps le mappe e rivederle in un secondo momento offline.

Un altro utilizzo molto utile può essere quello di utilizzare il vecchio smartphone come una vera e propria sveglia. Possiamo dunque non tenere più vicino il nostro dispositivo per tutte la notte vicino al proprio letto, anche a volte dimenticando di caricarlo, ma possiamo tranquillamente usare il nostro vecchio dispositivo che sarà ugualmente efficiente.

Infine, non ultimo per importanza, può essere l’utilizzo del vecchio smartphone per fare attività fisica. Scaricando comodamente un’applicazione è possibile eseguire esercizi in tranquillità senza usare il nostro dispositivo predefinito.