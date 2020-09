L’applicazione Google Maps ha recentemente introdotto una nuova funzione grazie alla quale vengono mostrati sulle mappe, gli aggiornamenti in tempo reale sui casi di Covid-19.

L’ultima novità di Google Maps raccoglie le informazioni provenienti da governi e aziende sanitarie locali per sovrapporle alle mappe all’interno dell’app. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Maps mostra in tempo reale la situazione di contagio Covid-19

Spostarsi all’interno del Paese è diventato abbastanza complicato a causa della pandemia da Covid-19 che ci ha recentemente colpiti. Per cercare di aggirare un pelo questo problema, Google ha deciso di dotarsi di una utile novità: una mappa dei casi di Covid-19 attivi in ogni dato momento sul territorio globale, che permetta agli utenti di capire se si stanno per recare in una zona ad alto rischio e organizzarsi di conseguenza.

L’annuncio è arrivato dal blog della piattaforma e la novità si manifesterà da questa settimana sugli smartphone Android e iOS attraverso un aggiornamento. La mappa dei casi Covid costituirà uno strato aggiuntivo rispetto alla cartografia digitale, esattamente come le immagini satellitari, la mappa dei rilievi, quella dei trasporti pubblici e le altre già inserite all’interno di Maps; per attivarla basterà dunque premere sul tasto dedicato al tipo di mappa visualizzata, ovvero quello con i due quadrati sovrapposti posizionato sulla destra dello schermo.

La normale cartografia di Google Maps sarà sostituita da una mappa che continua a mostrare le località in semitrasparenza, ma aggiungendo altri tre diversi elementi in sovrimpressione. Il primo è una colorazione che dal giallo al rosso evidenzia le aree dove i contagi stanno aumentando più velocemente; il secondo è il una media sui 7 giorni dei nuovi casi di Covid per ogni 100.000 abitanti in una determinata zona; il terzo è il simbolo di un grafico stabile, in salita o in discesa, che mostra se il numero dei casi è in crescita o in diminuzione, oppure se non sta subendo variazioni.