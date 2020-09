Xiaomi va alla grande, e dopo la presentazione della sua nuova interfaccia EMUI 12 e con la presentazione di Android 11 sui modelli di punta, sta fidelizzando una grande fetta di utenti. Una compagnia nata dalla perseveranza che finalmente si è affermata sul mercato come uno dei leader del settore.

Ma veniamo alle offerte appena annunciate da Xiaomi. A partire da ieri, 22 settembre, sarà possibile usufruire degli sconti legati alla “No Iva Week”, con sconti senza precedenti fino al 35%. Scopri come usufruire della promozione e dove potranno essere trovati questi sconti.

Tante offerte a prezzi impensabili

Per usufruire di questi sconti vi basterà recarvi sul Mi Store e navigare tra le pagine alla ricerca del prodotto che soddisfa maggiormente le vostre esigenze. Non solo smartphone, ma anche prodotti per la casa e per la mobilità con sconti eccezionali.

Anche i Mi Point, grazie ai quali potrete usufruire di ulteriori sconti, varranno doppio sugli acquisti effettuati questa settimana, in modo tale da garantirvi una bella quota di risparmio anche per gli ordini futuri.

Ecco le offerte da non perdere:

POCO X3 NFC 6-64 GB a 199,90 euro (+1 euro per Redmi Power Bank da 10.000 mAh);

(+1 euro per Redmi Power Bank da 10.000 mAh); POCO X3 NFC 6-128 GB a 249,90 euro (+1 euro per Redmi Power Bank da 10.000 mAh);;

(+1 euro per Redmi Power Bank da 10.000 mAh);; Xiaomi Mi 10 8-256 GB a 696,64 euro;

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-64 GB a 270,41 euro;

Xiaomi Mi 10 Lite 5G 6-128 GB a 327,79 euro;

Redmi Note 9 3-64 GB a 147,46 euro;

Redmi Note 9S 4-64 GB a 188,44 euro;

Redmi 9C 2-32 GB a 122,87 euro;

Redmi 9 3-32 GB a 122,87 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte presenti sul sito, ma ricordatevi che sono valide fino al 27 settembre. Non perdete l’occasione di aggiudicarvi questi nuovi dispositivi a prezzi scontati come mai prima d’ora.