MediaWorld: volantino con prezzi strepitosi ma per poco tempo

Come tutti gli altri esponenti della concorrenza, anche MediaWorld è stato in grado di mostrare prezzi incredibili all’interno dei suoi Store ultimamente. Il tutto è stato possibile anche grazie alla solita propaganda fatta con gli intramontabili volantini, i quali in questo caso ne vedono uno tutto nuovo con prezzi esageratamente bassi.

I prodotti del noto colosso sono finiti infatti in forte sconto, soprattutto nel mondo dell’elettronica che vede smartphone, pc e molto altro ancora in forte ribasso. Il tutto per permettere alle persone di ritornare negli Store o magari di acquistare online. Questa infatti è una grande novità targata MediaWorld: tutti potranno usufruire dei prezzi del volantino anche acquistando sul sito ufficiale. Ovviamente bisognerà solo pagare un prezzo di spedizione che è pari a 4,99 €.

MediaWorld: gli utenti possono usufruire del nuovo volantino e dei suoi super prezzi lanciati ora

Nel nuovo volantino è possibile venire in possesso di tanti articoli a prezzo fortemente scontato. Ovviamente l’elettronica è ciò che interessa al nostro pubblico, il quale potrà avere tanto pane da mettere sotto i denti.

Sono presenti poi dispositivi come Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro. Per scoprire comunque tutti i prezzi all’interno del volantino su tutte le tipologie di merce, potete collegarvi qui.